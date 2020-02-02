Советник Трампа считает, что Израилю не следует признавать Палестину до "сделки века"

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Израилю не следует рисковать и признавать Государство Палестина, если палестинские власти не выполнят конкретные положения, изложенные в американском плане ближневосточного урегулирования. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN ​​​​​​ старший советник президента США Джаред Кушнер, курировавший подготовку этого плана.

"Если палестинцы хотят, чтобы их народ жил лучше, то у нас теперь для этого есть рамочная основа", - продолжал Кушнер. "Если они не считают возможным придерживаться этих стандартов, то я не думаю, что мы сможем убедить Израиль рискнуть и признать их в качестве государства, чтобы позволить им контролировать себя самостоятельно", - сказал советник президента США.

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Среди его главных положений - признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинских территориях еврейскими поселениями, а также демилитаризация будущего государства палестинцев и их отказ от вооруженной борьбы.

Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" (со слов Трампа) - столицей Палестины. Позднее американский посол в Израиле Дэвид Фридман пояснил, что предлагаемая столица палестинского государства будет находиться в Восточном Иерусалиме за существующим барьером безопасности, отделяющим арабские районы, однако внутри муниципальных границ Иерусалима (иерусалимский пригород Абу-Дис). В США предлагают неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега территорию Палестины туннелем. С целью продвижения урегулирования Вашингтон обещает привлечь $50 млрд инвестиций, которые пойдут, в частности, на создание новых рабочих мест для палестинцев и компенсацию за утраченное жилье.