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СМИ: Оман в 2013 году предлагал Израилю посредничество в тайных переговорах с Ираном

По данным портала Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху эту идею отверг

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Омана предлагали Израилю в середине 2013 года посредничество в налаживании неофициального канала связи с Ираном, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху эту идею отверг. Об этом сообщил в воскресенье со ссылкой на бывших израильских чиновников американский новостной портал Axios.

Султанат в 2013 году сыграл определенную посредническую роль в секретных переговорах США и Ирана, которые спустя два года привели к заключению ядерной сделки. Как отмечает Axios, в Израиле об этих переговорах узнали в начале 2013 года. "Я был разочарован тем, что американцы в какой-то степени обманули нас, и сказал им об этом", - заявил порталу Яаков Амидрор, который в то время был советником Нетаньяху по национальной безопасности.

После того как в середине 2013 года победу на президентских выборах в Иране одержал Хасан Роухани, султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид решил сделать следующий шаг в своих посреднических усилиях и оказать содействие в организации ирано-израильских переговоров, направленных на снижение напряженности в отношениях между двумя странами. При этом в Маскате полагали, что переговоры между Ираном и США могут привести к лучшим результатам, если одновременно Иран будет вести диалог еще и с Израилем.

Предложение оманских властей было передано Нетаньяху через тогдашнего главу "Моссада" Тамира Пардо, который считал эту идею заслуживающей того, чтобы израильские власти ее хотя бы рассмотрели. В свою очередь Амидрор выступал резко против. "Вся суть оманской инициативы состояла в том, чтобы прикрыть иранцев и американцев, которые нас обманули", - заявил он Axios. Нетаньяху в конечном итоге решил отказаться от предложения.

"Ответ Израиля Оману был оправданным: пока иранское руководство стремится нас уничтожить, нам не о чем с ними говорить", - подытожил Амидрор.

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