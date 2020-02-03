Республиканцы пригрозили Байдену импичментом в случае его избрания президентом

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Республиканская партия США незамедлительно начнет подготовку к импичменту бывшего вице-президента Джозефа Байдена в случае его избрания президентом страны на выборах в ноябре. С таким предупреждением выступила в воскресенье в интервью агентству Bloomberg сенатор Джони Эрнст (республиканка от штата Айова).

По ее мнению, демократы в Конгрессе не до конца понимают последствий своего решения попытаться отстранить президента США Дональда Трампа от должности. "Я считаю, что возможность подвергнуться импичменту, что бы за этим ни подразумевалось, [снова] открыта", - заявила сенатор.

"Джозефу Байдену следует быть крайне осторожным в своих пожеланиях, потому что может создаться ситуация, при которой люди сразу после избрания президентом Байдена начнут изъявлять намерение объявить ему импичмент", - отметила Эрнст. С ее точки зрения, участнику предвыборной гонки демократов могут с полным правом предъявить обвинение в том, что в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы ему было поручено искоренять коррупцию на Украине. А сын Байдена одновременно получал более $1 млн в год в правлении украинской компании Burisma, пояснила сенатор.