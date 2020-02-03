Джонсон объявит об ужесточении мер в отношении осужденных террористов

ТАСС, 3 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в понедельник объявить об изменениях мер, применяемых по отношению к осужденным за связанные с терроризмом преступления, после совершенного в воскресенье на юге Лондона теракта. Об этом говорится в заявлении главы британского кабмина, опубликованном на официальном сайте правительства.

В декабре прошлого года Джонсон после теракта, произошедшего 29 ноября на Лондонском мосту, высказался за лишение террористов права на условно-досрочное освобождение. Члены правительства консерваторов неоднократно заявляли о том, что Лейбористская партия в 2005 году приняла закон, благодаря которому более 90% заключенных в Великобритании автоматически выходят по УДО, отбыв в тюрьме лишь половину полученного срока.

"Завтра мы объявим о будущих планах по принципиальным изменениям в системе мер, принимаемых в отношении осужденных за преступления, связанные с терроризмом", - говорится в заявлении Джонсона. Кроме того, британский премьер пообещал поддержку правительства полиции и спецслужбам в расследовании нападения на юге столицы.

По данным телеканала Sky News, устроившего нападение в Лондоне преступника звали Судеш Амман. Другие подробности о его личности не раскрываются. Амман был недавно отпущен из тюрьмы после того, как отбыл меньше половины трехлетнего срока, на который был осужден за хранение материалов экстремистского толка, отмечает телеканал.

Террорист днем напал с ножом на прохожих на оживленной улицы района Стретем. Прежде чем его застрелили, преступник успел ранить двоих человек. Жизнь пострадавшего мужчины находится под угрозой, ранения женщины менее серьезные - ее жизни ничего не угрожает. Еще один человек был легко ранен осколками стекла, разлетевшимися после выстрелов полиции. Расследованием случившегося занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. По информации телеканала Sky News, уничтоженный преступник, личность которого не раскрывается, ранее уже находился под пристальным вниманием полиции.

О планах правительства

Королева Великобритании Елизавета II заявила на открытии сессии парламента нового созыва 19 декабря прошлого года о том, что правительство Соединенного Королевства намерено ужесточить законы в отношении лиц, совершивших особо опасные преступления. Правительство предлагает лишить осужденных за терроризм возможности просить об условно-досрочном освобождении (УДО) до отбытия ими двух третей срока. Власти намерены установить минимальный срок заключения - 14 лет - для обвиняемых в наиболее тяжких преступлениях, связанных с терроризмом.

О терактах в Лондоне

Последний теракт в Лондоне произошел 29 ноября 2019 года. Тогда 28-летний Усман Хан напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании гильдии рыботорговцев Лондона, убив двух человек. В 2017 году три террориста, вооруженные ножами, убили восемь человек на том же Лондонском мосту. В обоих случая нападавшие имели на себе муляж взрывных устройств и были застрелены полицией.

Всего в 2017 году страна пережила пять терактов, четыре из них были совершены в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами действий террористов стали 36 человек.

В настоящий момент уровень террористической угрозы расценивается как "серьезный". Это означает, что риск террористических вылазок в стране сохраняется.