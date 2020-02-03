Трамп: демократы снова не позволят Сандерсу стать кандидатом в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опасается, что верхушка Демократической партии, как и на выборах 2016 года, не позволит сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу стать кандидатом на пост главы государства и получить шанс претендовать на победу на выборах в ноябре 2020 года. Об этом Трамп заявил в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу Fox News .

Глава Белого дома назвал Сандерса коммунистом, исходя из его идеологических взглядов. "Когда я думаю о Берни, то мне на ум приходит коммунизм. Вы можете называть его социалистом", - заметил Трамп, напомнив, что этот политик в 1988 году провел медовый месяц в Советском Союзе, посетив Москву, Ленинград и города вдоль Волги.

"Я думаю, что они [верхушка демократов] снова занимаются подтасовками выборов против Сандерса. Я вижу, что происходит. Они опять подтасовывают ему в ущерб", - утверждал президент США.

Он полагает, что Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) недолго продержится на посту спикера Палаты представителей Конгресса США. "Я не думаю, что она протянет [на посту спикера] долгое время. Думаю, что представители радикально левого крыла [Демократической партии] возьмут верх", - пояснил Трамп.

Он рассказал, что присвоил клички каждому из претендентов в президенты от Демократической партии. Трамп называет бывшего вице-президента Джозефа Байдена - сонным Джо, бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга - малышом (из-за небольшого роста), а Сандерса - сумасшедшим Берни.

Глава Белого дома в очередной раз назвал вымыслом подозрения в связях с Россией в адрес бывших сотрудников его предвыборного штаба, выразив наибольшее сожаление тем, что американские СМИ в своем большинстве замалчивают успехи, достигнутые его администрацией в экономике и финансах.

Скандал в стане демократов

В 2016 году сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс претендовал на выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии и считался в этой гонке главным соперником Хиллари Клинтон. Он в итоге уступил пальму первенства экс-госсекретарю при скандальных обстоятельствах.

Выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем Национального комитета Демократической партии (НКДП) электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Клинтон в ущерб Сандерсу. В результате разразившегося скандала Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку с поста председателя НКДП.

Это обстоятельство не повлияло на исход всеобщих выборов. По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США республиканец Дональд Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а его соперница Клинтон - 227 голосами. При этом по числу голосов избирателей Клинтон опередила республиканца в пропорции 48,07% против 45,99%, что означало преимущество почти в 3 млн голосов.