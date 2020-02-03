{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Трамп: демократы снова не позволят Сандерсу стать кандидатом в президенты США

Глава Белого дома назвал сенатора от штата Вермонт коммунистом

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опасается, что верхушка Демократической партии, как и на выборах 2016 года, не позволит сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу стать кандидатом на пост главы государства и получить шанс претендовать на победу на выборах в ноябре 2020 года. Об этом Трамп заявил в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу Fox News.

На эту тему
Кто бросит перчатку Трампу

Глава Белого дома назвал Сандерса коммунистом, исходя из его идеологических взглядов. "Когда я думаю о Берни, то мне на ум приходит коммунизм. Вы можете называть его социалистом", - заметил Трамп, напомнив, что этот политик в 1988 году провел медовый месяц в Советском Союзе, посетив Москву, Ленинград и города вдоль Волги.

"Я думаю, что они [верхушка демократов] снова занимаются подтасовками выборов против Сандерса. Я вижу, что происходит. Они опять подтасовывают ему в ущерб", - утверждал президент США.

Он полагает, что Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) недолго продержится на посту спикера Палаты представителей Конгресса США. "Я не думаю, что она протянет [на посту спикера] долгое время. Думаю, что представители радикально левого крыла [Демократической партии] возьмут верх", - пояснил Трамп.

Он рассказал, что присвоил клички каждому из претендентов в президенты от Демократической партии. Трамп называет бывшего вице-президента Джозефа Байдена - сонным Джо, бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга - малышом (из-за небольшого роста), а Сандерса - сумасшедшим Берни.

Глава Белого дома в очередной раз назвал вымыслом подозрения в связях с Россией в адрес бывших сотрудников его предвыборного штаба, выразив наибольшее сожаление тем, что американские СМИ в своем большинстве замалчивают успехи, достигнутые его администрацией в экономике и финансах.

Скандал в стане демократов

В 2016 году сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс претендовал на выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии и считался в этой гонке главным соперником Хиллари Клинтон. Он в итоге уступил пальму первенства экс-госсекретарю при скандальных обстоятельствах.

Выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем Национального комитета Демократической партии (НКДП) электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Клинтон в ущерб Сандерсу. В результате разразившегося скандала Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку с поста председателя НКДП.

Это обстоятельство не повлияло на исход всеобщих выборов. По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США республиканец Дональд Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а его соперница Клинтон - 227 голосами. При этом по числу голосов избирателей Клинтон опередила республиканца в пропорции 48,07% против 45,99%, что означало преимущество почти в 3 млн голосов.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Клинтон, ХиллариТрамп, ДональдСандерс, БерниБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
NBC: экс-госсекретарь Керри допускает свое участие в президентской гонке в США
По данным телекомпании, это может произойти в том случае, если "сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс зайдет слишком далеко"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС