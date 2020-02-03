NBC: экс-госсекретарь Керри допускает свое участие в президентской гонке в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Джон Керри в конфиденциальном порядке не исключает возможности включиться в предвыборную борьбу Демократической партии, если сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс зайдет слишком далеко. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания NBC .

Она изложила отрывки фраз, которые Керри произнес в воскресенье в вестибюле ресторана в одной из гостиниц города Де-Мойна (штат Айова). Как утверждает телекомпания, бывший госсекретарь, не стесняясь в выражениях, объяснял, что для того, чтобы стать претендентом на пост главы государства, ему потребуется выйти из руководства банка Bank of America и отказаться от платных выступлений. Донорам демократов придется "привлечь пару миллионов" долларов, так как "наступила реальность в лице Берни", приводит телекомпания слова Керри.

Телекомпания обратилась за разъяснениями к самому бывшему госсекретарю. Он категорически отрицал возможность того, чтобы выставить свою кандидатуру в президенты США.

В ноябре 2004 года Керри баллотировался в президенты от Демократической партии. Он набрал 59,03 млн голосов (48% голосов электората) и уступил Джорджу Бушу-младшему, получившему 62,04 млн голосов (51% голосов электората).

С 1 февраля 2013 года по 20 января 2017 года Керри - госсекретарь США. По данным опроса, проведенного по заказу журнала Foreign Policy в феврале 2015 года среди американских политологов, занимающихся изучением внешней политики, Керри был признан наименее эффективным госсекретарем США за последние 50 лет. Эффективной его работу назвали всего 0,3% специалистов.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в интервью телеканалу Fox News выразил опасения, что верхушка Демократической партии, как и на выборах 2016 года, не позволит сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу стать кандидатом на пост главы государства и получить шанс претендовать на победу на выборах в ноябре 2020 года.