Очередной теракт в Лондоне: место новое, схема старая

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Британская столица в воскресенье вновь оказалась под прицелом террористов. На этот раз атака была совершена на юге Лондона, вдали от туристических маршрутов, но, за исключением этой детали, в остальном сценарий преступления был похож на ноябрьскую вылазку.

Вновь действовал молодой одиночка, до этого уже отсидевший неполный срок за терроризм, вновь он был вооружен ножом и вновь на его груди был привязан муляж взрывного устройства. И, как и после 29 ноября, когда нападение было совершено на Лондонском мосту, это событие вызвало дискуссию о необходимости ужесточения наказаний осужденным террористам.

Первые сообщения об инциденте со стрельбой в районе Стретем, удаленного от центра города примерно на 10 км, начали поступать около 14:00 часов по местному времени (17:00 мск). Спустя чуть более часа полиция не только подтвердила эти заявления очевидцев, но и признала произошедшее терактом. Учитывая, что обычно на это уходит несколько часов, такая оперативность вызывала удивление, которому, впрочем, скоро было дано объяснение - за будущим террористом уже следила полиция.

"Вооруженные полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте", - проинформировала журналистов помощница комиссара Скотленд-Ярда Люси Дорси. "Подозреваемый недавно был отпущен из тюрьмы, в которой он отбывал срок за преступления, связанные с исламизмом", - добавила Дорси.

Замкомиссара сказала, что формально процесс опознания террориста еще не завершен. "Учитывая обстоятельства инцидента, мы уверены, что это был 20-летний Судеш Амман", - подчеркнула, однако, она.

Всего преступник успел ранить двух человек - мужчину в возрасте за 40 лет и женщину в возрасте за 50 лет. Жизни мужчины более ничего не угрожает, женщина была выписана из больницы. Еще одна девушка в возрасте около 20 лет получила ранения от стекла, разлетевшегося вдребезги от выпущенных полицейскими пулями. Она продолжает находиться под наблюдением врачей.

Условно-досрочно освобожденный

По информации телеканала Sky News, Амман был осужден в декабре 2018 года на три года и четыре месяца за распространение экстремистских взглядов. Как уточняет телеканал, он также подговаривал свою девушку убить ее родителей.

На настоящий момент известно, что из тюрьмы он освободился несколько дней назад. Власти не поясняют, на каких основаниях он оказался на воле после отбытия лишь половины срока - было ли это обычное условно-досрочное освобождение или это было частью специальной операции, что косвенно может подтверждаться установленной за преступником слежкой.

Как бы то ни было, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже пообещал, что в понедельник объявит об изменениях мер, применяемых по отношению к осужденным за связанные с терроризмом преступления.