Очередной теракт в Лондоне: место новое, схема старая

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Британская столица в воскресенье вновь оказалась под прицелом террористов. На этот раз атака была совершена на юге Лондона, вдали от туристических маршрутов, но, за исключением этой детали, в остальном сценарий преступления был похож на ноябрьскую вылазку.
Вновь действовал молодой одиночка, до этого уже отсидевший неполный срок за терроризм, вновь он был вооружен ножом и вновь на его груди был привязан муляж взрывного устройства. И, как и после 29 ноября, когда нападение было совершено на Лондонском мосту, это событие вызвало дискуссию о необходимости ужесточения наказаний осужденным террористам.
Первые сообщения об инциденте со стрельбой в районе Стретем, удаленного от центра города примерно на 10 км, начали поступать около 14:00 часов по местному времени (17:00 мск). Спустя чуть более часа полиция не только подтвердила эти заявления очевидцев, но и признала произошедшее терактом. Учитывая, что обычно на это уходит несколько часов, такая оперативность вызывала удивление, которому, впрочем, скоро было дано объяснение - за будущим террористом уже следила полиция.
"Вооруженные полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте", - проинформировала журналистов помощница комиссара Скотленд-Ярда Люси Дорси. "Подозреваемый недавно был отпущен из тюрьмы, в которой он отбывал срок за преступления, связанные с исламизмом", - добавила Дорси.
Замкомиссара сказала, что формально процесс опознания террориста еще не завершен. "Учитывая обстоятельства инцидента, мы уверены, что это был 20-летний Судеш Амман", - подчеркнула, однако, она.
Всего преступник успел ранить двух человек - мужчину в возрасте за 40 лет и женщину в возрасте за 50 лет. Жизни мужчины более ничего не угрожает, женщина была выписана из больницы. Еще одна девушка в возрасте около 20 лет получила ранения от стекла, разлетевшегося вдребезги от выпущенных полицейскими пулями. Она продолжает находиться под наблюдением врачей.
Условно-досрочно освобожденный
По информации телеканала Sky News, Амман был осужден в декабре 2018 года на три года и четыре месяца за распространение экстремистских взглядов. Как уточняет телеканал, он также подговаривал свою девушку убить ее родителей.
На настоящий момент известно, что из тюрьмы он освободился несколько дней назад. Власти не поясняют, на каких основаниях он оказался на воле после отбытия лишь половины срока - было ли это обычное условно-досрочное освобождение или это было частью специальной операции, что косвенно может подтверждаться установленной за преступником слежкой.
Как бы то ни было, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже пообещал, что в понедельник объявит об изменениях мер, применяемых по отношению к осужденным за связанные с терроризмом преступления.
"Завтра мы объявим о будущих планах по принципиальным изменениям в системе мер, принимаемых в отношении осужденных за преступления, связанные с терроризмом", - говорится в заявлении Джонсона. Кроме того, британский премьер пообещал поддержку правительства полиции и спецслужбам в расследовании нападения на юге столицы.
Страшное дежавю
Предыдущий теракт в Лондоне произошел 29 ноября 2019 года. Тогда 28-летний Усман Хан, на поясе которого был закреплен муляж взрывного устройства, напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании гильдии рыботорговцев Лондона. Инцидент произошел во время встречи выпускников и преподавателей программы реабилитации заключенных, на которую был приглашен злоумышленник. В результате нападения погибли двое человек - выпускники Кембриджского университета. Нападавший был застрелен полицейскими.
В 2012 году он был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу и приговорен к заключению на неопределенный срок (рассчитывать на освобождение он мог только после того, как судьи признают его более неопасным для общества). Впоследствии этот приговор был заменен на 16 лет тюрьмы, и в декабре 2018 года после восьми лет в заключении (с учетом времени, проведенного под стражей после ареста в 2010 году) Хан освободился условно-досрочно и был обязан носить электронный браслет.
В 2017 году три террориста, вооруженные ножами, убили восьмерых человек на том же Лондонском мосту. Нападавшие также имели на себе муляжи взрывных устройств и были застрелены полицией.
Всего в 2017 году страна пережила пять терактов, четыре из них были совершены в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами атак террористов стали 36 человек.
В настоящий момент уровень террористической угрозы расценивается как "серьезный". Это означает, что риск террористических вылазок в стране сохраняется.