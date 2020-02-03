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Дело Сергея Скрипаля

Посол Великобритании в России отказалась комментировать местоположение Скрипалей

Лондон не намерен менять свою позицию по этому делу, заявила Дебора Броннерт

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Экс-полковник ГРУ (Главное разведывательное управление, ныне Главное управление Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подвергшиеся в марте 2018 года в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества, живы, однако место их пребывания не раскрывается. Об этом заявила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

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"Конечно, они (Скрипали - прим. ТАСС) живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", - сказала Броннерт. При этом она не ответила на вопрос, находятся ли Скрипали в Великобритании или в другой стране, сославшись на то, что не может "комментировать эти вопросы".

Броннерт также заявила, что Великобритания не намерена менять свою позицию по делу Скрипалей, однако, несмотря на это, готова к сотрудничеству с РФ. "Полагаю, что наша позиция по делу Скрипалей предельно ясна, и не думаю, что она изменится. Все это не означает, что мы отказываемся от взаимодействия с Россией и переговоров на другие темы на разных уровнях, даже там, где у нас разные точки зрения. Будь то Ливия, Иран, изменение климата или культура и торговля", - подчеркнула она.

Теги
ВеликобританияРоссияДело Сергея СкрипаляСкрипаль, Сергей ВикторовичБроннерт, Дебора
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