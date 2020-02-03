Анкара пообещала призвать к ответу виновных в гибели турецких военных в Идлибе

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил в понедельник обстрел военнослужащих страны в провинции Идлиб и пообещал призвать к ответу виновных.

"На это нападение в Идлибе был дан незамедлительный ответ <...> Виновные ответят за это", - написал представитель Тайипа Эрдогана на своей странице в Twitter.

По сообщениям Министерства национальной обороны, четверо турецких солдат погибли, еще девять военных получили ранения в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе. По утверждениям Анкары, обстрел вела сирийская армия, несмотря на то, что ее заблаговременно уведомили о позициях турецких сил.

Дамаск пока официально не комментировал произошедшее.