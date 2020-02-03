Министр обороны Вьетнама обсудит в Москве оборонное сотрудничество двух стран

ХАНОЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Нго Суан Лить обсудит в Москве вопросы укрепления и развития межгосударственных связей в сфере обороны и военно-технического сотрудничества между Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) и Российской Федерацией. Глава военного ведомства начал 3 февраля официальный 7-дневный визит в РФ по приглашению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, сообщило в понедельник VNA.

Как отмечает VNA, визит нацелен на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

На протяжении многих лет Россия остается традиционным партнером Вьетнама в военной сфере и основным поставщиком оружия и военной техники. Вьетнамская армия располагает новейшими образцами российских вооружений, включая боевые самолеты, корабли, стрелковое оружие и спецтехнику. За последние годы стороны подписали многочисленные контракты на поставки во Вьетнам продукции российской оборонной промышленности. Наиболее значительными из них стали контракт на приобретение Вьетнамом партии многофункциональных истребителей Су-30МК2, который оценивается примерно в миллиард долларов и соглашение о продаже шести дизель-электрических подлодок проекта 636.1 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - "Кило") стоимостью около $2 млрд.