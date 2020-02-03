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СМИ: семь граждан Пакистана погибли при обстреле со стороны Афганистана

В провинции Хайбер-Пахтунхва проводится антитеррористическая операция

ТАСС, 3 февраля. По меньшей мере семь мирных жителей Пакистана погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны в результате обстрела со стороны Афганистана. Об этом в понедельник сообщает телеканал Geo TV.

"Снаряд, выпущенный с афганской стороны, попал в дом местного жителя. Он и шесть членов его семьи погибли на месте", - заявил сотрудник полиции Хайбер-Пахтунхва. В районе начата антитеррористическая операция.

29 января Исламабад временно закрыл контрольно-пропускной пункт "Торхам" на границе с Афганистаном из-за разрыва двух снарядов на территории Пакистана.

Теги
АфганистанПакистан
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