Турция нанесла удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел турецких военных

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в сирийском Идлибе в ответ на обстрел турецких военнослужащих, в результате которого погибли четверо солдат. Об этом сообщил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом на Украину.

"Турецкие F-16 и гаубицы продолжают наносить удары по целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев", - подчеркнул турецкий лидер. Эрдоган при этом не уточнил, являются ли "нейтрализованные сирийцы" представителями сирийской армии.

Президент также заявил, что турецкие и российские военные специалисты поддерживают контакты после обстрела турецких военнослужащих в Идлибе.

"Наши генералы находятся в постоянном контакте и проводят переговоры. Основываясь на этих переговорах, мы продолжаем наши операции <...> Мы направили России послание [с просьбой] не противостоять турецкой операции в Идлибе, поскольку ее целью является режим [президента Сирии Башара Асада]", - сказал Эрдоган.

Он выразил готовность обсудить последний инцидент в Идлибе с президентом РФ Владимиром Путиным. "Если будет необходимо, я позвоню моему собеседнику и укажу на серьезность этой темы", - добавил Эрдоган.

По сообщениям Министерства национальной обороны, в понедельник четверо турецких солдат погибли, еще девять военных получили ранения в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе. По утверждениям Анкары, обстрел вела сирийская армия, несмотря на то, что ее заблаговременно уведомили о позициях турецких сил.