Китай не видит оснований для введения в отношении него ограничений в туризме и торговле

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Китая не видят оснований для введения против КНР ограничительных мер в области туризма и торговли из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку заболевания. Нет никаких оснований для принятия мер, которые излишне мешают международным поездкам и торговле", - сказала она.

В МИД КНР также отметили, что власти США ввели чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая в связи с распространением пневмонии. Официальный представитель ведомства назвала действия американской стороны плохим примером.

"Правительство США до сих пор не оказало нам какой-либо существенной помощи, однако оно было первым, кто эвакуировал сотрудников своего посольства, и первым, кто ввел запрет на въезд иностранцам, посещавшим Китай", - сказала Хуа Чуньин.

"Действия США только и могли, что распространить панику и страх, что является плохим примером. Даже американские СМИ и эксперты усомнились в решении правительства, заявив, что ограничения со стороны правительства [Соединенных] Штатов - это то, против чего выступает ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения], и что США поддаются чрезмерной панике и реакции [на происходящее]", - указала дипломат.