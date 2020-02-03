Зеленский сообщил о наличии у него важной записи в деле о сбитом украинском самолете

"Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен был идти на посадку иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно. Он говорит, что "мне кажется, что летит ракета". Он это говорит и на персидском, и английском языках - там все зафиксировано", - сказал он.

По словам Зеленского, эта запись является важным доказательством того, что иранская сторона знала с самого начала о причинах катастрофы. "Это им было известно уже на момент поражения самолета", - добавил президент.