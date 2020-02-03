{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Зеленский сообщил о наличии у него важной записи в деле о сбитом украинском самолете

По словам украинского президента, запись является важным доказательством того, что иранская сторона знала с самого начала о причинах катастрофы
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Charles Platiau/Pool
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Charles Platiau/Pool

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украина располагает важной записью иранских диспетчеров, которая доказывает, что в Тегеране изначально знали о поражении украинского самолета ракетами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в эфире украинского телеканала "1+1".

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен был идти на посадку иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно. Он говорит, что "мне кажется, что летит ракета". Он это говорит и на персидском, и английском языках - там все зафиксировано", - сказал он.

По словам Зеленского, эта запись является важным доказательством того, что иранская сторона знала с самого начала о причинах катастрофы. "Это им было известно уже на момент поражения самолета", - добавил президент.

Теги
УкраинаИранЗеленский, Владимир АлександровичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
В Варшаве заявили, что Польша и Россия должны стремиться к нормализации отношений
Глава МИД Польши уточнил, что он обсуждал предстоящие важные для Польши даты с послом РФ в республике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС