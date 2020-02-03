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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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В Тегеране заявили, что утечка записи разговора диспетчеров повлияет на отношения с Киевом

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации исламской республики Хасан Резайефар уточнил, что публикация звукового файла нарушает международные нормы

ТЕГЕРАН, 3 февраля. /ТАСС/. Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана с Украиной по катастрофе самолет Boeing 737. Об этом в понедельник заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации исламской республики Хасан Резайефар.

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу, - приводит его слова агентство Мехр. - [Публикация звукового файла] украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов передавать не будем".

Он также отметил, что этот шаг был сделан в нарушение международных норм.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что страна обладает важной записью иранских диспетчеров. Она якобы доказывает, что в Тегеране изначально знали о поражении украинского самолета ракетами. При этом расшифровка этой записи появилась на ряде украинских ресурсов.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.

В новость были внесены изменения (12:28 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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