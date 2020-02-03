Избирательная система США в вопросах и ответах

В США в преддверии президентских выборов стартовали первые закрытые партийные собрания (кокусы). На них начнется процесс выдвижения делегатов на съезды партий, в ходе которых будут названы кандидаты на пост президента США.

Кто может стать президентом США?

Только гражданин США по рождению.

Проживающий в США не менее 14 последних лет.

Кандидат должен быть старше 35 лет.

Самый молодой президент США за всю историю — Джон Кеннеди (возглавил страну в 43 года), самый пожилой — Дональд Трамп (возглавил страну в 70 лет).

Чем отличаются праймериз от кокусов?

Президентские выборы в США начинаются с процесса определения наиболее популярных претендентов на звание кандидата в президенты. Для этого по всей стране проводятся праймериз (первичные выборы) и кокусы (собрания партийных активистов). Прежде чем получить возможность сразиться за пост президента с лидером партии-соперника, кандидат должен выиграть выборы внутри своей собственной партии.

Праймериз и кокусы в 2020 году проводятся с февраля до начала июня.

Организацию праймериз на себя берут штаты. При голосовании на праймериз используются урны.

Праймериз, как правило, бывают либо закрытыми, либо открытыми. В первом случае право голоса имеют избиратели, заранее зарегистрированные в качестве сторонников какой-либо партии. Во втором голосовать могут все желающие.

Существуют и другие варианты, в том числе смешанная система, при которой в одном штате партии используют разные типы голосования. Например, в Западной Вирджинии в ходе праймериз Республиканской партии голосование по форме открытое, в то время как в Демократической — закрытое.

Считается, что слово "кокус" пришло из языка американских индейцев алгонкинов и означает скопление людей, которые производят много шума.

Формат кокусов предполагает, что члены двух партий собираются в школах, общественных зданиях и открыто голосуют за кандидата путем обсуждения и поднятия рук. За проведение кокусов платит партия.

Кокусы бывают закрытые и открытые. В первых могут участвовать только зарегистрированные члены соответствующей партии. Во вторых — все избиратели безотносительно к их партийной принадлежности.

Результаты кокуса являются решающими только в тех случаях, когда партия не участвует в проводимых в этом штате праймериз или праймериз там вообще не проводятся.

Большинство штатов перешли на систему праймериз, хотя некоторые до сих пор проводят кокусы.

Почему первыми предварительные выборы проводят штаты Айова (кокус) и Нью-Гэмпшир (праймериз)?

Так сложилось исторически. В 1977 году Нью-Гэмпшир принял закон, по которому ему гарантируется статус первого штата, проводящего первичные выборы. Традиция проводить первые кокусы в Айове существует с 1972 года.

Считается, что именно в Айове и Нью-Гэмпшире с высокой долей вероятности выявляется лидер будущей президентской гонки (точнее, фаворит той или иной партии).

Подсчитано, что о ходе и результатах голосования в Айове и Нью-Гэмпшире публикуется столько же материалов в СМИ, сколько о выборах во всех остальных штатах.

Что такое "супервторник"?

В этот день партии проводят праймериз и кокусы одновременно в нескольких штатах.

В 2020 году "супервторник" выпал на 3 марта.

Что такое партийные съезды?

После праймериз и кокусов Республиканская и Демократическая партии созывают съезды, на которые штаты направляют своих делегатов.

На съездах штаты представлены разным числом делегатов — пропорционально количеству избирателей в штате.

Чтобы официально стать кандидатом в президенты, номинант должен завоевать абсолютное большинство голосов, то есть набрать голоса половины делегатов плюс один голос.

В 2020 году для того, чтобы выиграть номинацию Демократической партии, кандидат должен получить 1990 голосов (всего на съезде ожидается 3979 делегатов).

На съезде также утверждают предложенную победителем кандидатуру вице-президента.

Можно ли выдвинуться на выборы от "третьей" партии (не от двух крупнейших — Республиканской и Демократической)?

С 1852 года демократы и республиканцы попеременно побеждают на президентских выборах. С 1856 года эти партии контролируют обе палаты Конгресса, а также законодательные собрания штатов.

Обычно на президентских выборах кандидаты "третьих" партий набирают 1–2% голосов. С начала XX века лишь Теодор Рузвельт (республиканец, президент в 1901–1909 годах), баллотировавшийся в 1912 году от Прогрессивной партии, получил второе место (за него проголосовало 27% избирателей и 88 выборщиков), обойдя представителя Республиканской партии. В последующие годы повторить этот результат не удалось никому.

Когда проходят всенародные выборы?

С 1845 года президентские выборы всегда проводятся в первый вторник после первого понедельника ноября каждого високосного года. В 2020 году выборы пройдут 3 ноября.

Выборы являются двухступенчатыми. Отмечая в бюллетенях, кому из кандидатов в президенты и вице-президенты они отдают предпочтение, избиратели на самом деле голосуют за группу выборщиков от своего штата.

Кто такие выборщики?

Каждый штат может избрать столько выборщиков, сколько представителей он посылает в Конгресс. Всего в сенате 100 человек, в Палате представителей — 435. Еще трех выборщиков избирает федеральный округ Колумбия, не представленный в Конгрессе. Таким образом, в настоящее время в коллегию выборщиков входят 538 человек.

Обычно на должность выборщиков претендуют известные в штате должностные лица, партийные активисты или просто известные личности, поддерживающие отношения с кем-либо из кандидатов. Их отбор происходит на партийных съездах, которые проводятся на уровне штатов. В каждом штате партии составляют свои списки выборщиков.

Для избрания на посты президента и вице-президента кандидатам необходимо получить абсолютное большинство голосов выборщиков (не менее 270). Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, президента избирает Палата представителей, а вице-президента — Сенат. Эта процедура применялась дважды: в 1801 году так был избран третий президент Томас Джефферсон, в 1824 году — шестой президент Джон Куинси Адамс.

Что такое принцип "победитель получает все"?

Кандидат, набравший в штате большинство голосов, автоматически получает поддержку всех выборщиков данного штата. Уступивший ему кандидат не получает ничего вне зависимости от числа поданных за него бюллетеней. Исключение составляют лишь штаты Мэн и Небраска, законы которых предусматривают иной порядок.

По законам штата Небраска действует неединогласное распределение голосов пяти выборщиков от штата: два голоса выборщиков получает кандидат, набравший во всем штате простое большинство голосов, каждый из остальных голосует за кандидата-победителя в своем избирательном округе (их в Небраске три). Разделение голосов выборщиков произошло на выборах 2008 года, когда большинство голосов населения штата получил Джон Маккейн, но в одном из округов победил Барак Обама и таким образом получил один голос выборщика от Небраски. Подобная сложная система голосования за президента принята еще в штате Мэн, но в нем никогда за всю историю голоса выборщиков, поданных за претендентов на пост президента, не делились.

Имена победителей на выборах обычно становятся известны почти сразу после проведения голосования, но формальный процесс избрания президента и вице-президента продолжается намного дольше. Через полтора месяца после всеобщих выборов — в первый понедельник после второй среды декабря — выборщики собираются в столицах штатов и голосуют за кандидатов в президенты и вице-президенты (голосование раздельное).

Когда президент считается официально избранным?