Избирательная система США в вопросах и ответах

В США в преддверии президентских выборов стартовали первые закрытые партийные собрания (кокусы). На них начнется процесс выдвижения делегатов на съезды партий, в ходе которых будут названы кандидаты на пост президента США.
Кто может стать президентом США?
- Только гражданин США по рождению.
- Проживающий в США не менее 14 последних лет.
- Кандидат должен быть старше 35 лет.
- Самый молодой президент США за всю историю — Джон Кеннеди (возглавил страну в 43 года), самый пожилой — Дональд Трамп (возглавил страну в 70 лет).
Чем отличаются праймериз от кокусов?
- Президентские выборы в США начинаются с процесса определения наиболее популярных претендентов на звание кандидата в президенты. Для этого по всей стране проводятся праймериз (первичные выборы) и кокусы (собрания партийных активистов). Прежде чем получить возможность сразиться за пост президента с лидером партии-соперника, кандидат должен выиграть выборы внутри своей собственной партии.
- Праймериз и кокусы в 2020 году проводятся с февраля до начала июня.
- Организацию праймериз на себя берут штаты. При голосовании на праймериз используются урны.
- Праймериз, как правило, бывают либо закрытыми, либо открытыми. В первом случае право голоса имеют избиратели, заранее зарегистрированные в качестве сторонников какой-либо партии. Во втором голосовать могут все желающие.
- Существуют и другие варианты, в том числе смешанная система, при которой в одном штате партии используют разные типы голосования. Например, в Западной Вирджинии в ходе праймериз Республиканской партии голосование по форме открытое, в то время как в Демократической — закрытое.
- Считается, что слово "кокус" пришло из языка американских индейцев алгонкинов и означает скопление людей, которые производят много шума.
- Формат кокусов предполагает, что члены двух партий собираются в школах, общественных зданиях и открыто голосуют за кандидата путем обсуждения и поднятия рук. За проведение кокусов платит партия.
- Кокусы бывают закрытые и открытые. В первых могут участвовать только зарегистрированные члены соответствующей партии. Во вторых — все избиратели безотносительно к их партийной принадлежности.
- Результаты кокуса являются решающими только в тех случаях, когда партия не участвует в проводимых в этом штате праймериз или праймериз там вообще не проводятся.
- Большинство штатов перешли на систему праймериз, хотя некоторые до сих пор проводят кокусы.
Почему первыми предварительные выборы проводят штаты Айова (кокус) и Нью-Гэмпшир (праймериз)?
- Так сложилось исторически. В 1977 году Нью-Гэмпшир принял закон, по которому ему гарантируется статус первого штата, проводящего первичные выборы. Традиция проводить первые кокусы в Айове существует с 1972 года.
- Считается, что именно в Айове и Нью-Гэмпшире с высокой долей вероятности выявляется лидер будущей президентской гонки (точнее, фаворит той или иной партии).
- Подсчитано, что о ходе и результатах голосования в Айове и Нью-Гэмпшире публикуется столько же материалов в СМИ, сколько о выборах во всех остальных штатах.
Что такое "супервторник"?
- В этот день партии проводят праймериз и кокусы одновременно в нескольких штатах.
- В 2020 году "супервторник" выпал на 3 марта.
Что такое партийные съезды?
- После праймериз и кокусов Республиканская и Демократическая партии созывают съезды, на которые штаты направляют своих делегатов.
- На съездах штаты представлены разным числом делегатов — пропорционально количеству избирателей в штате.
- Чтобы официально стать кандидатом в президенты, номинант должен завоевать абсолютное большинство голосов, то есть набрать голоса половины делегатов плюс один голос.
- В 2020 году для того, чтобы выиграть номинацию Демократической партии, кандидат должен получить 1990 голосов (всего на съезде ожидается 3979 делегатов).
- На съезде также утверждают предложенную победителем кандидатуру вице-президента.
Можно ли выдвинуться на выборы от "третьей" партии (не от двух крупнейших — Республиканской и Демократической)?
- С 1852 года демократы и республиканцы попеременно побеждают на президентских выборах. С 1856 года эти партии контролируют обе палаты Конгресса, а также законодательные собрания штатов.
- Обычно на президентских выборах кандидаты "третьих" партий набирают 1–2% голосов. С начала XX века лишь Теодор Рузвельт (республиканец, президент в 1901–1909 годах), баллотировавшийся в 1912 году от Прогрессивной партии, получил второе место (за него проголосовало 27% избирателей и 88 выборщиков), обойдя представителя Республиканской партии. В последующие годы повторить этот результат не удалось никому.
Когда проходят всенародные выборы?
- С 1845 года президентские выборы всегда проводятся в первый вторник после первого понедельника ноября каждого високосного года. В 2020 году выборы пройдут 3 ноября.
- Выборы являются двухступенчатыми. Отмечая в бюллетенях, кому из кандидатов в президенты и вице-президенты они отдают предпочтение, избиратели на самом деле голосуют за группу выборщиков от своего штата.
Кто такие выборщики?
- Каждый штат может избрать столько выборщиков, сколько представителей он посылает в Конгресс. Всего в сенате 100 человек, в Палате представителей — 435. Еще трех выборщиков избирает федеральный округ Колумбия, не представленный в Конгрессе. Таким образом, в настоящее время в коллегию выборщиков входят 538 человек.
- Обычно на должность выборщиков претендуют известные в штате должностные лица, партийные активисты или просто известные личности, поддерживающие отношения с кем-либо из кандидатов. Их отбор происходит на партийных съездах, которые проводятся на уровне штатов. В каждом штате партии составляют свои списки выборщиков.
- Для избрания на посты президента и вице-президента кандидатам необходимо получить абсолютное большинство голосов выборщиков (не менее 270). Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, президента избирает Палата представителей, а вице-президента — Сенат. Эта процедура применялась дважды: в 1801 году так был избран третий президент Томас Джефферсон, в 1824 году — шестой президент Джон Куинси Адамс.
Что такое принцип "победитель получает все"?
- Кандидат, набравший в штате большинство голосов, автоматически получает поддержку всех выборщиков данного штата. Уступивший ему кандидат не получает ничего вне зависимости от числа поданных за него бюллетеней. Исключение составляют лишь штаты Мэн и Небраска, законы которых предусматривают иной порядок.
- По законам штата Небраска действует неединогласное распределение голосов пяти выборщиков от штата: два голоса выборщиков получает кандидат, набравший во всем штате простое большинство голосов, каждый из остальных голосует за кандидата-победителя в своем избирательном округе (их в Небраске три). Разделение голосов выборщиков произошло на выборах 2008 года, когда большинство голосов населения штата получил Джон Маккейн, но в одном из округов победил Барак Обама и таким образом получил один голос выборщика от Небраски. Подобная сложная система голосования за президента принята еще в штате Мэн, но в нем никогда за всю историю голоса выборщиков, поданных за претендентов на пост президента, не делились.
- Имена победителей на выборах обычно становятся известны почти сразу после проведения голосования, но формальный процесс избрания президента и вице-президента продолжается намного дольше. Через полтора месяца после всеобщих выборов — в первый понедельник после второй среды декабря — выборщики собираются в столицах штатов и голосуют за кандидатов в президенты и вице-президенты (голосование раздельное).
Когда президент считается официально избранным?
- Президент считается официально избранным после того, как результаты голосования коллегии выборщиков оглашаются в начале января на совместном заседании обеих палат Конгресса.
- Отсчет срока пребывания президента на посту начинается с 20 января года, следующего за годом выборов.