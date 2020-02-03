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Кризис в Сирии

СМИ: запланированное на 3 февраля совместное патрулирование РФ и Турции в Сирии отменено

Причины отмены не уточняются

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Запланированное на 3 февраля совместное патрулирование России и Турции в районе сирийского города Кобани (Айн эль-Араб) был отменено. Об этом сообщает в понедельник телеканал NTV.

Причины отмены совместного патрулирования не уточняются.

Также сообщается, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск направился на границу с Сирией.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в понедельник четверо турецких солдат погибли, еще девять военных получили ранения в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе. По утверждениям Анкары, обстрел вела сирийская армия, несмотря на то, что ее заблаговременно уведомили о позициях турецких сил.

Однако российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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