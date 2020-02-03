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Brexit

Еврокомиссия предложила Совету ЕС начать переговоры с Лондоном о партнерстве после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Великобританией по новым отношениям после выхода королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

"Еврокомиссия сегодня рекомендовала Совету начать переговоры о новом партнерстве с Соединенным Королевством. Эта рекомендация основана на существующей стратегии и выводах Евроссовета, а также на политической декларации, согласованной между ЕС и Соединенным Королевством в октябре 2019 года", - сказал он.

Теги
ВеликобританияBrexitБарнье, Мишель
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