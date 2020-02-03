СМИ: ОИС отвергла "сделку века" США по урегулированию палестино-израильского конфликта

ТАСС, 3 февраля. Организация исламского сотрудничества (ОИС) выступила против реализации так называемой сделки века, плана администрации США по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya по итогам совещания ОИС, которое состоялось на уровне глав МИД в понедельник в саудовском городе Джидда.

По его данным, ОИС заявила о "неприятии плана американских властей по мирному урегулированию [палестино-израильского] конфликта на Ближнем Востоке".

Как отметил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, "главы МИД стран - членов ОИС единогласно приняли представленный Палестиной проект резолюции, отвергающий "сделку века".

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. В частности, среди его главных положений - признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинских территориях еврейскими поселениями, а также демилитаризация будущего государства палестинцев и их отказ от вооруженной борьбы.