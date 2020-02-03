Турция настаивает, что предоставила РФ информацию о передвижении своих военных в Сирии

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Партия президента Турции Тайипа Эрдогана настаивает, что Анкара предоставила Москве информацию о передвижении своих военных в сирийской провинции Идлиб. С таким заявлением выступил в понедельник пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, комментируя гибель шести военнослужащих страны в результате обстрела в Сирии.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) сообщили, что военнослужащие Турции попали под обстрел сирийских войск в Идлибе, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях.

"Заявления о том, что мы не предоставили России данные [о маневрах турецких войск в Идлибе], не соответствуют действительности. Турция постоянно и мгновенно предоставляет России информацию, была также предоставлена информация по последнему инциденту. Было бы неверно говорить, что информация не была передана, существующие механизмы работают как обычно", - написал Челик на своей странице в Twitter.

По данным Министерства национальной обороны Турции, 3 февраля шестеро солдат страны погибли, еще девять военных получили ранения в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе. По утверждениям Анкары, обстрел вела сирийская армия, несмотря на то, что ее заблаговременно уведомили о позициях турецких сил.