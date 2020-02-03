{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-генпрокурор Украины подал в полицию заявление о вмешательстве Байдена в его работу

Виктор Шокин также заявил, что во время его пребывания в Греции его пытались отравить ртутью. Он не исключил, что бывший вице-президент США причастен к этому инциденту

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало в Национальную полицию заявление бывшего украинского генерального прокурора Виктора Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщило в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.

"Заявление передано в полицию", - приводит агентство слова своего источника. По его словам, ГБР не открывало уголовное дело по заявлению экс-генпрокурора. Источник уточнил, что заявление было передано в полицию 31 января.

По данным "Украинских новостей", Шокин обратился в ГБР с просьбой внести в реестр досудебных расследований данные о совершении Байденом на территории Украины и за ее пределами преступления в виде вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Шокин заявил в минувшую пятницу, что во время его пребывания в Греции его пытались отравить ртутью. Шокин обратился в греческие правоохранительные органы для расследования этого инцидента. Шокин не исключил причастности к попытке его отравления Джозефа Байдена и связал ее с расследованием деятельности украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

В 2014 году Хантер Байден вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента США Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Джозефа Байдена и помешать его кампании в борьбе за президентский пост на выборах в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил уголовные дела против Burisma, и начали против него процедуру импичмента.

Теги
УкраинаСША
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
СМИ: Боррель провел в Тегеране два раунда переговоров с Зарифом
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также намерен встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС