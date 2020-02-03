Экс-генпрокурор Украины подал в полицию заявление о вмешательстве Байдена в его работу

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало в Национальную полицию заявление бывшего украинского генерального прокурора Виктора Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщило в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.

"Заявление передано в полицию", - приводит агентство слова своего источника. По его словам, ГБР не открывало уголовное дело по заявлению экс-генпрокурора. Источник уточнил, что заявление было передано в полицию 31 января.

По данным "Украинских новостей", Шокин обратился в ГБР с просьбой внести в реестр досудебных расследований данные о совершении Байденом на территории Украины и за ее пределами преступления в виде вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Шокин заявил в минувшую пятницу, что во время его пребывания в Греции его пытались отравить ртутью. Шокин обратился в греческие правоохранительные органы для расследования этого инцидента. Шокин не исключил причастности к попытке его отравления Джозефа Байдена и связал ее с расследованием деятельности украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

В 2014 году Хантер Байден вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента США Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Джозефа Байдена и помешать его кампании в борьбе за президентский пост на выборах в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил уголовные дела против Burisma, и начали против него процедуру импичмента.