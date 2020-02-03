МИД Швеции: Иран не предлагал компенсацию семьям погибших в авиакатастрофе шведов

СТОКГОЛЬМ, 3 февраля. /ТАСС/. Родственники шведов, погибших в авиакатастрофе под Тегераном в начале января, не получили предложение о компенсации от Ирана. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в МИД королевства.

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"Предложения о компенсации пока нет, - отметил представитель пресс-службы Эрик Карлссон. - Мы продолжаем работу. Согласно позиции Швеции, компенсация должна быть одинаковой для всех пострадавших".

Иранская сторона предложила выплатить по $80 тыс. в качестве компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев, но Киев считает эту сумму недостаточной.