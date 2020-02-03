Al Jazeera: колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией

ТАСС, 3 февраля. Колонна военной техники турецкой армии пересекла в понедельник границу с Сирией на севере провинции Идлиб. Об этом сообщил арабский телеканал Al Jazeera.

По его информации, колонна из не менее 20 боевых машин пересекла турецко-сирийскую границу на КПП Кафр-Лусейн в Идлибе. Указывается, что колонна движется в южном направлении.

Как передавал Al Arabiya, только за минувшее воскресенье границу с Сирией в том же районе пересекли не менее 200 единиц боевой техники турецкой армии, включая бронемашины и танки. Колонны военной техники шли в направлении провинции Алеппо и на юг провинции Идлиб.

28 января через тот же КПП на территорию арабской республики вторглась колонна в составе 30 турецких транспортных средств, в том числе 12 бронированных машин.

Ранее телеканал Al Mayadeen проинформировал, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пункт турецких военных в поселке Маар-Хаттат к югу от форпоста террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Мааррет-эн-Нуумане на юго-востоке Идлиба. 23 декабря был блокирован другой турецкий пост на юге этой же провинции, расположенный в Сармане.