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Меркель не исключила изменения европейских договоров после Brexit

В то же время, по словам канцлера Германии, "это не является самоцелью"

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Европейскому союзу может потребоваться внесение изменений в договоры, чтобы повысить конкурентоспособность после Brexit. Об этом она заявила в понедельник в Берлине после переговоров с австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

"Могу себе представить, что изменения договоров будут при наличии необходимости. В результате выхода Великобритании из Европейского союза нам следует повышать свою конкурентоспособность <...> Нам следует действовать быстрее", - сказала канцлер. "Если для этого необходимо менять договор, то я к этому готова", - добавила Меркель. Однако, по ее словам, "это не является самоцелью".

Великобритания официально покинула ЕС поздно вечером в пятницу по лондонскому времени. Теперь начался переходный период, который будет продолжаться до 31 декабря 2020 года. За это время стороны должны заключить соглашение о будущих отношениях, которое должно будет вступить в силу с 1 января 2021 года, если никто из участников переговоров не попросит отсрочку.

Теги
Меркель, АнгелаАвстрияГерманияВеликобританияКурц, Себастьян
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