Канцлер Австрии выступил против операции по спасению мигрантов в Средиземном море

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Австрия выступает против поддержки операции по спасению мигрантов в Средиземном море, потому что она способствует гибели людей и увеличению потока мигрантов в Европу. Об этом заявил в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

По его словам, Австрия и Германия в вопросах миграционной проблемы придерживаются разных мнений. В частности, Австрия отвергает миссию "София", сказал Курц.

"Мигранты едут к нам, в Германию и Швецию. За эти годы мы стали свидетелями, что операции по спасению в Средиземном море не принесли желаемого результата. Они не прекратили гибель в Средиземном море, а привели к тому, что поездки [к нам] стали привлекательнее, контрабандисты стали зарабатывать больше, стало больше гибнуть людей, - указал Курц. - Мы нацелены на то, чтобы прекратить гибель людей в Средиземном море. Это можно организовать только путем препятствия отправке судов, разрушения бизнеса контрабандистов, отказа от их поддержки".

Миссия "София" была создана в 2015 году, она пришла на смену более узкой миссии "Тритон". Впервые европейские корабли начали патрулировать Средиземноморье по решению Рима в 2013 году после массовой гибели мигрантов при попытке переплыть через Сицилийский пролив и добраться до итальянских берегов. В задачи "Софии" входили борьба с незаконными перевозчиками и подготовка персонала ливийской службы береговой охраны. Весной прошлого года ЕС прекратил миссию, поскольку страны-члены не могли договориться о распределении мигрантов, спасенных на море.