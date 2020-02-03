Суд принял в производство дело бывшего президента Армении Сержа Саргсяна

ЕРЕВАН, 3 февраля. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана принял в производство уголовное дело, по которому проходит бывший президент Армении Серж Саргсян, обвиняемый в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе судебного департамента страны.

"Суд общей юрисдикции под председательством судьи Ваге Мисакяна принял в производство уголовное дело, по которому в качестве обвиняемого проходит Серж Саргсян", - говорится в сообщении.

Специальная следственная служба Армении 4 декабря 2019 года предъявила обвинение Саргсяну в связи с тем, что он организовал с 25 января по 7 февраля 2013 года хищение государственных средств на сумму 489 млн драмов ($1 млн) путем растраты группой должностных лиц.

Лидер Республиканской партии Армении Саргсян - одна из ключевых фигур в армянской политике. В 2008-2018 годах он являлся президентом страны. 17 апреля 2018 года Саргсян был избран премьер-министром, однако под давлением оппозиции во главе с нынешним председателем правительства Николом Пашиняном 23 апреля того же года подал в отставку.