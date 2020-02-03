Посол Чехии в России заявил, что Земан приедет в Москву на празднование Дня Победы

КАЗАНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Делегация Чехии во главе с президентом республики Милошем Земаном приедет в Москву на празднование Дня Победы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

"Господин президент Милош Земан приедет с делегацией", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Земан может пересмотреть планы участия в мае 2020 года в московских торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за российского подхода к оценке ввода войск Варшавского договора (ВД) в Чехословакию в августе 1968 года.

Резкую реакцию у главы чешского государства вызвал распространенный 18 декабря 2019 года комментарий МИД РФ, в котором говорится, что недавнее принятие в Чехии закона, признающего 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками ВД в 1968 году, вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между двумя странами. В МИД РФ отметили, что с "большим разочарованием" узнали о принятом законе, поскольку такой подход противоречит договоренностям от 1993 года, которыми стороны заявили о желании "подвести черту под тоталитарным прошлым".

Как рассказал 28 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, приглашения главам государств посетить Москву "отправлены давно". По его словам, Кремль пока не публикует списки высокопоставленных гостей, которые приедут на юбилей Победы в мае в Москву, поскольку еще не все ответы на приглашения получены.

9 мая в Москве будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что торжества будут организованы на самом высоком уровне.