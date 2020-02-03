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Эрдоган заявил, что Турция не признает "незаконную аннексию Крыма"

По его словам, Анкара продолжит поддерживать "территориальную целостность Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. С таким утверждением выступил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Я вновь хотел бы подчеркнуть, что мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжим поддерживать территориальную целостность Украины", - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция продолжит "внимательно следить за положением крымских татар". "Совместно с властями Украины мы продолжим оказывать поддержку крымско-татарским тюркам, которые являются исконными жителями этой страны", - добавил президент Турции.

Между тем в понедельник, комментируя слова Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами. Он напомнил, что приглашение Эрдогану от президента РФ Владимира Путина посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами остается в силе.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. На нем свыше 95% участников проголосовали за такой шаг. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. В этой связи Украина и некоторые другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний как из России, так и из других стран.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
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