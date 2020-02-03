{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский рассчитывает на содействие Турции в освобождении заключенных в РФ украинцев

По словам украинского лидера, речь идет о "политических заключенных - граждан Украины, в том числе и крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и РФ"

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украина рассчитывает на содействие Турции в освобождении удерживаемых в России украинцев и крымских татар. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в Киеве во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных - граждан Украины, в том числе и крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и РФ", - сказал Зеленский.

Украина называет политическими заключенными всех украинских граждан, находящихся под следствием и отбывающих наказание в РФ.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова ранее заявляла, что Украина добивается возвращения на родину 115 украинских граждан, в отношении которых в РФ расследуются уголовные дела либо уже вынесены судебные приговоры. В свою очередь Государственная криминально-исполнительная служба Украины сообщала, что на Украине удерживаются более 300 граждан России. В сентябре минувшего года Россия и Украина уже произвели взаимное освобождение и возвращение на родину арестованных или осужденных граждан по формуле "35 на 35". Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия и Украина начали переговоры о новом этапе обмена удерживаемыми лицами. По его словам, одновременно обсуждаются, как он выразился, "два трека, два списка". Один - с республиками Донбасса, другой - с Россией.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Эрдоган: почти миллион сирийцев покинули Идлиб и направляются к границе с Турцией
Президент Турции отметил, что республике будет сложно принять такое количество беженцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС