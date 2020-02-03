Зеленский рассчитывает на содействие Турции в освобождении заключенных в РФ украинцев

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украина рассчитывает на содействие Турции в освобождении удерживаемых в России украинцев и крымских татар. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в Киеве во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных - граждан Украины, в том числе и крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и РФ", - сказал Зеленский.

Украина называет политическими заключенными всех украинских граждан, находящихся под следствием и отбывающих наказание в РФ.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова ранее заявляла, что Украина добивается возвращения на родину 115 украинских граждан, в отношении которых в РФ расследуются уголовные дела либо уже вынесены судебные приговоры. В свою очередь Государственная криминально-исполнительная служба Украины сообщала, что на Украине удерживаются более 300 граждан России. В сентябре минувшего года Россия и Украина уже произвели взаимное освобождение и возвращение на родину арестованных или осужденных граждан по формуле "35 на 35". Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия и Украина начали переговоры о новом этапе обмена удерживаемыми лицами. По его словам, одновременно обсуждаются, как он выразился, "два трека, два списка". Один - с республиками Донбасса, другой - с Россией.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.