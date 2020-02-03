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Зеленский: дату обмена пленными между Киевом и Донбассом огласят в ближайшее время

Президент Украины сообщил, что этот список является очень большим

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Список для обмена пленными между Киевом и неподконтрольными ему территориями Донбасса большой, дата его проведения будет озвучена в ближайшее время. Об этом в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Разговор [об обмене идет] в формате контактной группы в Минске. Это обмен наших пленных, которые находятся за решеткой или в подвалах на временно оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали список", - заявил Зеленский, добавив, что "в ближайшее время будут названы даты первой части обмена пленных".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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