Суд Киева объявил перерыв в рассмотрении апелляции Януковича до 17 февраля

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 17 февраля в рассмотрении жалобы защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе адвокатского объединения "Авер Лекс", представляющего интересы экс-президента.

"Следующее заседание по делу назначено на 17 февраля. Сегодня суд продолжил задавать уточняющие вопросы защите по представленному ранее списку нарушений, допущенных судом первой инстанции в деле Януковича", - сказал собеседник агентства.

Защита Януковича 13 января представила Киевскому апелляционному суду список из 69 нарушений украинского законодательства и норм международного права, допущенных судом первой инстанции, который приговорил экс-президента к 13 годам заключения. Как уточнил ТАСС адвокат экс-президента Виталий Сердюк, речь идет о нарушениях порядка формирования состава Оболонского районного суда, который был определен еще до того, как дело поступило в суд, о нарушениях назначения дела к рассмотрению, а также о лишении самого Януковича возможности принимать участие в процессе и допрашивать свидетелей по делу и ряде других незаконных действий суда.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе. Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным, принятым под давлением и обжаловали приговор.