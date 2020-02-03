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Кризис в Сирии

Число жертв обстрела турецких военных в Идлибе увеличилось до восьми

Эрдоган заявил, что число жертв обстрела турецких военных в Идлибе увеличилось до восьми человек.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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Кризис в Сирии
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