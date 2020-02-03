В Киеве заявили, что Украина готовит "один-два иска" против России в международные суды

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи еще одного-двух исков против России в международные суды. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию "Главком".

"Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время", - сообщил министр. Он отметил, что не комментирует предмет возможных исков, поскольку пока это "вопрос инициативы". "Подадим, а потом сообщим. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом", - добавил он.

Малюська уточнил, что в настоящее время его ведомство ведет пять исков против РФ и все они находятся "на стадии определения", то есть на этапе, когда суд изучает вопрос своей компетенции. "То есть если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика", - сказал министр. Он признал, что международные судебные разбирательства занимают годы и что ускорить эти процессы невозможно.

Иски против РФ

В феврале 2019 года министр юстиции Украины Павел Петренко сообщал, что его ведомство ведет пять дел против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Одно дело относительно "нарушений прав человека" в Крыму, второе относительно "нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", третье относительно "фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ". Четвертое дело касается "нарушения Россией прав украинских политических узников", пятое - дело "захваченных украинских моряков" вследствие инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.