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Парламент непризнанного Косова избрал новое правительство

Кабмин, предложенный коалицией "Самоопределения" и Демократического союза Косова, приступит к работе в ближайшее время

БЕЛГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Парламент непризнанного Косова проголосовал в понедельник за новый состав правительства. Трансляция заседания парламента велась на его сайте в прямом эфире. Таким образом, кабмин, предложенный коалицией "Самоопределения" и Демократического союза Косова, официально избран и в ближайшее время приступит к работе.

"Я буду премьером, в правительстве будет два вице-премьера и 15 министерств", - заявил перед заседанием лидер партии "Самоопределение" Албин Курти, получивший по результатам выборов мандат на формирование правительства.

Ожидается, что в правительство войдут 15 министров, из которых шесть будут представлять "Самоопределение", шесть - Демократический союз Косова, а три кресла будут переданы нацменьшинствам согласно "конституции" непризнанного образования.

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