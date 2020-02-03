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Палестино-израильский конфликт

Советник Трампа может обсудить 6 февраля с Совбезом ООН "сделку века"

Формат заседания пока не определен

ООН, 3 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты попросили о проведении 6 февраля внеочередного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения американского плана палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник во всемирной организации.

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"США проинформировали о намерении созвать в четверг внеочередное заседание СБ ООН. Как ожидается, будет обсуждаться предложенный США план урегулирования отношений между Палестиной и Израилем", - сказал собеседник агентства. По его словам, "во встрече планирует принять участие [курировавший подготовку плана старший советник президента США] Джаред Кушнер". Формат заседания пока не определен.

Ранее сообщалось, что Палестина намерена 11 февраля представить проект собственной резолюции СБ ООН в ответ на мирный план президента США Дональда Трампа.

Теги
СШАПалестино-израильский конфликтТрамп, Дональд
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Палестино-израильский конфликт
Постпред Бельгии при ООН подтвердил планы провести заседание Совбеза по "сделке века"
Заседание может пройти 6 февраля
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