{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ПА ОБСЕ осудила снятие США запрета на использование противопехотных мин

В сообщении Парламентской ассамблеи сказано, что "каждый год с помощью этих устройств убивают тысячи людей"

СТОКГОЛЬМ, 3 февраля. /ТАСС/. Руководители Комитета по правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) выразили в понедельник серьезную обеспокоенность по поводу решения правительства Соединенных Штатов вновь разрешить применение противопехотных мин и призвали отменить его. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Комитет призвал Соединенные Штаты присоединиться к подавляющему большинству стран мира в деле введения полного запрета на использование, складирование, производство или передачу противопехотных мин. "Наземные мины являются оружием массового уничтожения с плохим прицелом, что чаще всего сказывается на гражданском населении. Каждый год с помощью этих устройств, которые, по мнению почти всех стран мира, неприемлемы, убивают тысячи людей", - отмечено в сообщении ПА ОБСЕ.

"Повторное разрешение на использование противопехотных мин правительством Соединенных Штатов делает мир - и, следовательно, Соединенные Штаты - менее безопасным. Мы призываем к отмене этой политики, которая разрушает не только <...> жизни людей, но и образ Соединенных Штатов как страны, приверженной гуманитарной деятельности", - пишет руководство комитета.

В 2018 году по меньшей мере 6897 человек были убиты или ранены в результате разрыва мин и других боеприпасов. 71% из них - гражданские лица.

31 января президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование противопехотных мин американскими вооруженными силами.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Постпред Бельгии при ООН подтвердил планы провести заседание Совбеза по "сделке века"
Заседание может пройти 6 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС