Ватикан и Россия разрабатывают ряд совместных проектов и документов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Новые соглашения могут быть заключены в будущем между Ватиканом и Россией, ряд документов находится в разработке. Об этом во вторник, в день своей прощальной мессы в Москве, сообщил ТАСС бывший посол Ватикана (апостольский нунций) в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре.

Богослужение по случаю отъезда из России бывшего нунция состоится в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице 4 февраля в 18:00 мск, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

"Атмосфера диалога и открытости, свойственная нашим отношениям, выражается в том числе и во взаимодействии в сфере культуры, образования, гуманитарных проектов, науки и медицинских исследований. Сам факт того, что ряд проектов и документов находится в работе, обещает, что будут проходить новые встречи, конференции, выставки, осуществляться научные обмены и совместные гуманитарные инициативы, заключаться новые договоры", - сказал ТАСС архиепископ.

Он отметил, что российско-ватиканские отношения на межгосударственном уровне имеют регулярный, рабочий, открытый, доброжелательный характер. "Если в советский период состоялось только два визита главы государства в Ватикан [Николай Подгорный встретился с папой Павлом VI в 1967 году, а Михаил Горбачев с Иоанном Павлом II - в 1989 году], то все президенты России имели встречи со всеми папами <…> Тот же вектор доминирует в межцерковных отношениях. <…> Католическая и Русская православная церкви вышли на путь сближения, взаимного узнавания и укрепления взаимопонимания, чтобы совместно свидетельствовать присутствию Христа в истории", - добавил Мильоре.

По его мнению, вряд ли можно ожидать того, что новым нунцием в России станет ее гражданин. "Находясь в офисе", то есть во время нахождения на службе, их аккредитация происходит не по их национальности, но все они получают паспорта Святого Престола. Однако, при том, что дело обстоит именно так, Святой Престол придерживается Статьи 8 Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая гласит: члены дипломатического персонала миссии должны как правило иметь гражданство государства, получающего аккредитацию, члены дипломатического персонала миссии не могут быть избраны среди граждан государства, дающего аккредитацию, без согласия последнего, каковое оно может отозвать в любой момент", - пояснил он.

Об апостольском нунции

1 апреля 2016 года папа Франциск назначил архиепископа Челестино Мильоре апостольским нунцием в Российской Федерации. 11 января 2020 года стало известно, что 4 февраля он совершит прощальную мессу, поле чего будет переведен во Францию.

Челестино Мильоре родился 1 июля 1952 года в городе Кунео (область Пьемонт, Италия). Окончил семинарию в городе Фоссано (область Пьемонт), в 1977 году окончил Папский Латеранский университет в Риме и был рукоположен в сан священника, в 1980 году - Папскую церковную академию в Риме. Мильоре получил степень доктора канонического права, и с июля 2010 по март 2016 года был нунцием в Польше.