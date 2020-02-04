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СМИ: Трамп может выдвинуть кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Минске

Ранее Джули Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может выдвинуть кандидатуру опытного кадрового дипломата, заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла в Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

По их данным, американский лидер уже в ближайшее время выдвинет кандидатуру Фишер, которую должен утвердить Сенат Конгресса. Она станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года. Вашингтон, отмечает журнал, хочет "наладить теплые отношения" с Минском и сделать послом Фишер, которая будет заниматься укреплением связей двух стран.

Первый визит за четверть века

В субботу Майкл Помпео стал первым госсекретарем США, посетившим Белоруссию за более чем четверть века. Помпео после встречи с президентом Александром Лукашенко заявил о готовности США оказать поддержку Белоруссии. "США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", - сказал Помпео.

По итогам переговоров обе стороны признали, что длительный период отсутствия диалога между Белоруссией и США привел лишь к негативным результатам. Во время визита Помпео заявил, что Вашингтон "будет продолжать увеличивать численность сотрудников своего посольства в Минске, которая была резко сокращена 12 лет назад после того, как США наложили жесткие санкции в связи с нарушениями прав человека".

Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, а также работала в американских посольствах в России, Грузии и на Украине.

В Госдепартаменте и Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить информацию Foreign Policy.

Ситуация с посольством

В августе прошлого года Минск для встречи с руководством страны посетил Джон Болтон, занимавший тогда пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре 2019 года с визитом в республике побывал заместитель госсекретаря Дэвид Хэйл.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт.

С тех пор посольства возглавляют временные поверенные в делах. В последнее время Минск и Вашингтон заметно нарастили контакты, говорят о скором восстановлении дипломатического присутствия в странах на уровне послов.

Теги
БелоруссияСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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