В ЕС назначение нового премьера Ирака назвали шагом к выходу из политического тупика

ТАСС, 4 февраля. Евросоюз приветствует назначение Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьер-министра Ирака. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Назначение нового премьер-министра Мухаммеда Тауфика Алауи является важным шагом на пути к выходу из политического тупика. В Ираке существует острая необходимость в действующем переходном правительстве, которое могло бы сконцентрироваться на... проведении реформ и организации новых выборов", - заявил Стано.

Президент Ирака Бархам Салех утвердил в субботу предложенную ему парламентариями кандидатуру бывшего министра коммуникаций Алауи на пост премьера и поручил ему сформировать новое правительство страны.

Возглавлявший ранее кабинет министров Адель Абдель Махди 30 ноября 2019 года подал в отставку на фоне не стихающих с октября акций протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются насилием и погромами. 1 декабря отставка была утверждена парламентом, а прежнее правительство продолжало исполнять обязанности до назначения альтернативной фигуры.