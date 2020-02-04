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Суд над бывшими помощниками адвоката Трампа назначен на 5 октября

Суд присяжных пройдет в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Рассмотрение по существу дела двух американских бизнесменов, которые выполняли на Украине поручения Рудольфа Джулиани, являющегося адвокатом президента США Дональда Трампа, назначено на 5 октября. Об этом говорится в постановлении федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, которое поступило в понедельник в его электронную базу.

Речь идет о предпринимателях Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которые были задержаны в США в октябре 2019 года. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Суд присяжных будет проходить в Нью-Йорке. Судья не настаивает на том, чтобы Парнас и Фруман до начала разбирательства были взяты под стражу. Ранее они были освобождены под залог.

Парнас утверждает, что по указанию Джулиани убеждал украинские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Предприниматель также заявлял, что лично встречался с Трампом. Глава Белого дома неоднократно отрицал знакомство с Парнасом и подчеркивал, что, вероятно, ни разу в жизни с ним не разговаривал. Джулиани признал, что Парнас и Фруман выполняли некоторые его поручения на Украине, но отмечал, что они касались лишь поиска материалов, которые оправдывают президента США в свете обвинений со стороны политических оппонентов.

Джулиани и Парнас оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Теги
СШАТрамп, ДональдДжулиани, Рудольф
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