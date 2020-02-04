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Помпео позитивно оценил результаты своей поездки в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан

Во время своего визита госсекретарь США подчеркнул важность мира, безопасности и процветания жителей всех стран

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео уверен, что его визиты в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан помогли еще больше укрепить партнерские отношения США с этими странами.

"В Белоруссии, Казахстане и Узбекистане я подчеркнул важность мира, безопасности и процветания жителей всех наших стран. Я могу сказать с уверенностью, что наше партнерство стало еще крепче после этого визита", - написал глава американского внешнеполитического ведомства в понедельник в Twitter.

Эти страны Помпео посетил с 1 по 3 февраля. В Минске госсекретарь встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, в Нур-Султане - с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. В Ташкенте у Помпео состоялась встреча с президентом Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, госсекретарь также принял участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1", участвуют Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США).

Перед этим в рамках своего зарубежного турне Помпео также побывал в Лондоне и Киеве.

Теги
БелоруссияСШАКазахстанУзбекистанПомпео, Майкл (Майк)
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