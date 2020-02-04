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Политический кризис в Боливии

Адвокат Эво Моралеса попросил убежище в посольстве Аргентины в Ла-Пасе

Вильфред Чавес сообщил, что "правительство де факто пыталось его задержать"

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля. /ТАСС/. Юрист Вильфред Чавес, который был уполномочен подать за экс-президента Боливии Эво Моралеса документы для его регистрации в качестве кандидата в члены парламента, попросил убежище в посольстве Аргентины в Ла-Пасе. Об этом сообщил в понедельник сам бывший глава государства.

"В настоящий момент Вильфред Чавес находится в безопасности на территории, принадлежащей посольству Аргентины", - сказал Моралес в эфире радиостанции Kawsachun Coca.

В своем Twitter Вильфред Чавес написал, что "утром правительство де факто пыталось его задержать". "Они хотели помешать мне зарегистрировать кандидатов от партии "Движение к социализму", - добавил он. Юрист отметил, что не получал никаких уведомлений о начале расследования в отношении него.

31 января по подозрению в призывах к мятежу и терроризме была задержана помощница экс-президента Патрисия Эрмоса, также уполномоченная подать документы для его выдвижения. По словам Моралеса, правоохранительные органы изъяли у нее его документы, среди которых было удостоверение личности, свидетельство о рождении и свидетельство о прохождении воинской службы.

Ранее бывший президент, получивший убежище в Аргентине, в интервью радиостанции Destape подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения в члены парламента, однако глава МВД Боливии Артуро Мурильо в свою очередь сообщил, что временное правительство будет оспаривать выдвижение Моралеса, если он подаст заявление на регистрацию в качестве кандидата. На родине в отношении экс-президента действует ордер на арест по делу о призывах к мятежу.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливияПолитический кризис в Боливии
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