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Выборы президента США - 2020

В Айове начались собрания партактива

Результаты собраний покажут, кто из претендентов на пост президента пользуется наибольшей поддержкой избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Собрания партийных активистов для выдвижения делегатов на национальные съезды Демократической и Республиканской партий, где будут названы имена соперников на президентских выборах, начались в понедельник в 19:00 по местному времени (04:00 мск 4 февраля) в штате Айова. Их результаты весьма важны для участников гонки, поскольку покажут, кто из претендентов пользуется наибольшей поддержкой избирателей на старте предвыборной кампании.

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У республиканцев результаты сомнений не вызывают: 40 делегатов на национальном съезде поддержат Дональда Трампа.

Демократам предстоит выбирать из 11 претендентов, среди которых - бывший вице-президент США Джозеф Байден, экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, миллиардер из Калифорнии Том Стейер, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и бизнесмен Эндрю Янг. Среди зарегистрированных претендентов есть и малоизвестные политики - сенатор от Колорадо Майкл Беннетт, член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард и экс-губернатор Массачусетса Девал Патрик. Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.

Результаты социологических опросов, проведенных в воскресенье исследовательской службой Emerson, указывают на то, что основная борьба развернется между 78-летним Сандерсом и 77-летним Байденом. Первого поддерживают 28% респондентов, второго - 21%, Буттеджаджа - 15%, Уоррен - 14%, Клобушар - 11%, Янга - 5%, Стейера - 4%. В опросе, проходившем с 30 января по 2 февраля, участвовали 853 человека, уровень погрешности оценивается в 3,3%.

Айова как политический барометр

Традиция проводить первые в стране собрания партийных активистов зародилась в Айове в 1972 году, и с тех пор этот штат стал играть роль политического барометра в начале каждого избирательного цикла. 11 февраля в штате Нью-Гэмпшир пройдут первые в стране первичные выборы с целью выдвижения делегатов на национальные съезды. Отличие собраний активистов от первичных выборов заключается в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями штатов. 22 февраля собрания активистов состоятся в штате Невада, а 29 февраля в Южной Каролине пройдут первичные выборы. Один из важнейших этапов кампании придется на 3 марта: в "супервторник" выборы делегатов на национальные съезды состоятся в 17 штатах.

Процесс выдвижения делегатов завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.

На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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