СМИ США прогнозируют победу Трампа на партсобраниях республиканцев в Айове

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо одерживает уверенную победу на проходящих в понедельник в штате Айова собраниях активистов Республиканской партии. Подсчет голосов еще не окончен, однако такую оценку приводят американские СМИ, в частности телекомпании ABC и CNN, а также агентство Associated Press.

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, и с тех пор этот штат играет роль политического барометра в начале каждого избирательного цикла. Итоги встреч в Айове покажут, кто из претендентов на данном этапе пользуется наибольшей поддержкой избирателей. На таких собраниях отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев.