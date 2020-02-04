Экс-президента Боливии Моралеса включили в список кандидатов в сенаторы

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля. /ТАСС/. Партия "Движение к социализму" включила бывшего президента Боливии Эво Моралеса в список претендентов на место в Палате сенаторов парламента страны. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте республиканского избиркома.

Экс-глава государства фигурирует под номером один в перечне кандидатов в сенаторы от департамента Кочабамба.

Во вторник Высший избирательный суд Боливии начнет проверку поданных партиями и кандидатами документов. 23 февраля должен быть обнародован окончательный список лиц, допущенных к участию в выборах, которые запланированы на 3 мая.

Ранее бывший президент, получивший убежище в Аргентине, в интервью радиостанции Destape подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения в члены парламента, однако глава боливийского МВД Артуро Мурильо в свою очередь сообщил, что временное правительство будет оспаривать выдвижение Моралеса, если он подаст заявление на регистрацию в качестве кандидата. На родине в отношении экс-президента действует ордер на арест по делу о призывах к мятежу.