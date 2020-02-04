Демократы в Айове признали, что публикация данных об итогах партсобраний задерживается

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Публикация информации об итогах собраний активистов Демократической партии в штате Айова задерживается из-за проверок поступающих данных. Об этом говорится в заявлении официальных представителей партии, распространенном в понедельник.

"Достоверность результатов имеет ключевое значение", - отметила пресс-секретарь партии демократов в Айове Мэнди Макклюр. Они констатировала, что "имели место задержки" из-за "проверок качества". Макклюр пояснила, что в этом году партия тестирует новую систему подсчета голосов. Представитель демократов сообщила, что данные получены уже примерно с 25% участков. Как она отметила, явка партийных активистов в штате примерно соответствует показателям, которые были зафиксированы во время предвыборной гонки 2016 года.

На встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Встречи начались в 19:00 по местному времени (04:00 мск, 4 февраля). Ведущие американские СМИ, в том числе газета The New York Times и телеканал CNN, подчеркивают, что столь долгий подсчет голосов является очень необычным.

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, и с тех пор этот штат играет роль своего рода политического барометра в начале каждого избирательного цикла.