Восемь кандидатов подали заявки на участие в выборах президента Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Боливии принял восемь заявок кандидатов на участие в выборах президента страны. Об этом сообщил в понедельник председатель инстанции Сальвадор Ромеро.

"Четыре альянса и четыре партии зарегистрировались. У нас есть неделя, чтобы проверить документы кандидатов", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook газеты Deber. Если у ВИС будут замечания к документам, у партий будет возможность их исправить. 23 февраля должен быть обнародован окончательный список лиц, допущенных к участию в выборах, которые запланированы на 3 мая.

От партии "Движение к социализму", лидером которой является экс-президент Эво Моралес, заявку на участие в выборах подал бывший министр экономики Луис Арсе. Он будет выдвигаться в паре с экс-главой МИД Давидом Чокеуанкой, который в случае победы станет вице-президентом. И.о. главы государства Жанин Аньес баллотируется вместе с предпринимателем Самуэлем Мединой от альянса "Вместе". Карлос Меса, который был основным соперником Моралеса на прошедших в октябре выборах главы государства, выдвигается в паре с юристом Густаво Педрасой от "Гражданского сообщества".

Лидер протестных движений Луис Фернандо Камачо зарегистрировался вместе с Марко Пумари от альянса "Мы верим". Экс-президент Хорхе Кирога намерен представлять на выборах альянс "Свободный 21". Партия "Националистическое демократическое действие" выдвинула политика Исмаэля Шабиба. Чи Юн Чунг, занявший на прошедших в октябре выборах третье место, баллотируется от партии "Фронт за победу". Партия "Национальное боливийское действие" поддержала в качестве кандидата профсоюзного деятеля Фелисиано Мамани.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес. Его соперник Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения нового голосования взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию.