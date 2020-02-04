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Выборы президента США - 2020

CNN: задержка публикации итогов партсобраний в Айове вызвана сбоем в работе приложения

Руководство Демократической партии решает, как справиться с возникшей проблемой

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Задержка публикации информации об итогах собраний активистов Демократической партии в штате Айова вызвана неполадками в работе компьютерного приложения. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По словам его источников в предвыборных штабах двух политиков из числа демократов, руководство партии в Айове уведомило их, что имел место сбой в работе программы, предназначенной для обработки данных с участков. По сведениям канала, руководство Демократической партии проводит совещание, чтобы решить, как справиться с возникшей проблемой. На встречу не пригласили представителей политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов.

Представители партии ранее признали, что "имели место задержки" публикации данных из-за "проверок качества". Они не привели подробностей.

На встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Встречи начались в 19:00 по местному времени (04:00 мск, 4 февраля). Ведущие американские СМИ, в том числе газета The New York Times и телеканал CNN, подчеркивают, что столь долгий подсчет голосов на собраниях демократов является очень необычным.

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, и с тех пор этот штат играет роль своего рода политического барометра в начале каждого избирательного цикла.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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