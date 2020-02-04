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Выборы президента США - 2020

В США заявили, что хакеры не причастны к задержке публикации итогов партсобраний в Айове

В заявлении американской Демократической партии говорится, что задержка связана с тем, что в поступающих данных есть несоответствия

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Задержка публикации результатов собраний активистов Демократической партии США в штате Айова произошла из-за того, что в поступающих данных имели место несоответствия, никакого внешнего вмешательства зафиксировано не было. Об этом говорится в заявлении официальных представителей партии, распространенном в понедельник.

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На встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Встречи начались в понедельник в 19:00 по местному времени (04:00 мск вторника). Ведущие американские СМИ подчеркивают, что столь долгий подсчет голосов на собраниях демократов является крайне необычным, может свидетельствовать о серьезных проблемах с организацией и вызвать скандал.

"Мы выявили несоответствия в поступающих трех комплектах данных", - сообщила пресс-секретарь партии демократов в Айове Мэнди Макклюр. Она отметила, что представители партии сравнивают сведения, полученные с помощью компьютерных систем, с зафиксированными на бумаге данными и фотоматериалами. По ее словам, на это "потребуется время". О каких именно сроках идет речь, Макклюр не уточнила.

Представитель партии опровергла утверждения СМИ о том, что программа, предназначенная для обработки поступающих данных, не работает. Она также отметила, что "не было хакерских атак или вторжений". Как сообщали представители партии ранее, в этом году они испытывают новую систему, предполагающую, что при итоговом подсчете учитываются данные о трех этапах голосования партийных активистов.

От Айовы на национальный съезд республиканцев поедут 40 делегатов. На съезд демократов от штата отправится 41 делегат, а также восемь так называемых суперделегатов - членов руководства партии в Айове, которые самостоятельно принимают решение о том, кого из претендентов на пост президента они поддержат.

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, и с тех пор этот штат играет роль своего рода политического барометра в начале каждого избирательного цикла.

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