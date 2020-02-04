В Сирии заявили, что террористы атаковали нефтегазовые объекты в Хомсе

ТАСС, 4 февраля. Террористы обстреляли во вторник промышленные предприятия в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил агентству SANA министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.

"Террористические банды снова совершили нападения на объекты сирийского нефтегазового комплекса и нанесли материальный урон", - сказал он. По словам министра, атакам на рассвете подверглись газоперерабатывающий завод "Эбла", газовые станции в Райяне и на Центральном плато, а также нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Хомс (165 км к северу от Дамаска). На их территории разорвались снаряды, выпущенные боевиками.

"Спасательные команды и члены отрядов Гражданской обороны сумели потушить вспыхнувшие пожары, - сказал Ганим. - Прибывшие на место ремонтные бригады провели оценку нанесенного ущерба и приступили к восстановительным работам". Министр не привел данных о пострадавших в результате обстрелов.

21 декабря прошлого года террористы использовали беспилотники для нанесения ударов по нефтегазовым объектам в провинции Хомс. В результате был нанесен материальный урон, сообщений о пострадавших не поступало. Последствия вооруженных вылазок были устранены в течение недели.